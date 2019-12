Comeback Justin Bieber kündigt neues Album an

Unerwartetes Weihnachtsgeschenk an alle "Belieber": Pop-Superstar Justin Bieber hat an Heiligabend ein neues Album für 2020 angekündigt. Sein letztes Album "Purpose" erschien im November 2015.

Der 25-Jährige veröffentlichte nun ein Video, in dem er unter dem Hashtag "#Bieber2020" neben dem Album die neue Single "Yummy" für den 3. Januar versprach - sowie eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich.

Bieber redet in dem Video auch über die "Fehler" seiner Vergangenheit und das, was er durchgemacht habe: "Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen." Die Musik auf der neuen Platte, deren Veröffentlichungsdatum und Name zunächst ungenannt blieben, gefielen ihm besser als alles, was er je zuvor gemacht habe.

Bieber, der mit dem US-Model Hailey Baldwin verheiratet ist, hatte zuletzt immer wieder über seine Probleme mit dem frühen Ruhm als Kind gesprochen und angekündigt, sich vermehrt um seine Gesundheit und die Familie kümmern zu wollen. "Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, so dass ich nicht auseinanderfalle", schrieb er im Frühjahr auf Instagram. In den vergangenen Jahren hatte er zudem kaum Konzerte gegeben.

Musikalisch beschränkte sich Biebers Output auf Kollaborationen mit anderen Superstars. 2019 veröffentlichte er unter anderem einen Song mit Ed Sheeran ("I don't care") und dem Countrypop-Duo Dan + Shay ("10.000 Hours"). Außerdem wirkte er an einem Remix des Songs "Bad Guy" von Billie Eilish mit.