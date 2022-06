In dem Statement hieß es weiter: »Justin erhält weiter die bestmögliche medizinische Versorgung, denkt optimistisch an seine Genesung, und freut sich darauf, später im Sommer wieder auf Tour zu gehen und für seine Fans in Übersee aufzutreten.« Der europäische Teil der Welttour beginnt laut Website des Sängers am 31. Juli mit einer Show in der italienischen Stadt Lucca. In Deutschland wird Bieber erst Anfang 2023 für Konzerte erwartet, am 16. Januar in Hamburg, am 31. Januar in Köln, am 2. Februar in Frankfurt am Main und am 4. Februar in Berlin.