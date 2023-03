Als wäre es 2001

Die Schlangen an den Bars sind zwar kürzer als neulich beim Familien-Event der Zauberer Ehrlich Brothers, dauern aber länger, wegen Kollektiv-Bestellungen. So muss nur eine aus dem Freundeskreis, die Vorband No Angels verpassen. Denn die Girlgroup kann man wieder unironisch gut finden. Sie haben sich aus dem Castingband-Gefängnis befreit und singen »Daylight in Your Eyes« oder »respect it’s what it’s all about«, die Zeile aus »Something about Us« und liefern insgesamt einen sehr kraftvollen und authentischen Auftritt ab, der bekreischt wird, als wäre es 2001.