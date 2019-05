K-Pop-Stars Blackpink in Berlin Hammer, diese Herzchen

Zu einer Begegnung mit der Zukunft kommerzieller Popmusik kam es am Freitagabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle beim ersten Deutschlandkonzert der südkoreanischen Girlgroup Blackpink. Zum wohl ersten Mal durfte man erleben, wie rund 10.000 vorrangig weibliche Zuschauer im Teenageralter, die zuvor bis zu 150 Euro für ein Ticket bezahlt hatten, frenetisch einen mehrminütigen Werbeclip für den Tournee-Sponsor, eine asiatische Automobilmarke, beklatschten und bekreischten. Der Film, in dem die vier jungen Frauen von Blackpink auch mitspielten, lief in der zweiten Konzerthälfte, als die eigentlichen Stars des Abends gerade eine Verschnaufpause einlegten.

Blackpink besteht aus den Sängerinnen Jisoo und Rosé sowie den Rapperinnen Lisa und Jennie, die inzwischen bereits eine erfolgreiche Solo-Karriere gestartet hat. Nur Jisoo ist gebürtige Südkoreanerin; Lisa stammt aus Thailand, die anderen beiden wuchsen in Neuseeland und Australien auf, alle vier sprechen gut Englisch und kommunizieren zwischen ihren Songs liebreizend mit ihren Fans.

Dass es davon auch so viele außerhalb Asiens gibt, vor allem auch in den USA, ist ein von mächtigen K-Pop-Talentschmieden wie YG Entertainment forcierter Trend, der sich in den vergangenen Jahren verstetigt hat. Noch reichen die Erfolge von Blackpink nicht an die Rekordzahlen der K-Pop-Boygroup BTS heran, die kürzlich in Berlin mit ihren Konzerten gleich zweimal die Arena am Ostbahnhof füllten.

Das Programm wird mit Pausen und Wiederholungen gestreckt

Doch die Girlgroup verfügt knappe drei Jahre nach ihrer Gründung über mehr als 20 Millionen Abonnements auf YouTube, allein das Video zu ihrem bisher größten Hit "Ddu-Du Ddu-Du" wurde über 800 Millionen Mal aufgerufen. In den US-Billboard-Charts sind Blackpink bereits die erfolgreichste weibliche Band aus Südkorea aller Zeiten - dabei hat sie auf dem internationalen Markt nicht einmal ein ganzes Album veröffentlicht, nur einzelne Songs und EPs.

Das Programm des Konzerts ist daher mit diversen Pausen und Wiederholungen gestreckt. Gleich zweimal - als Video- und als Live-Performance - wird die aktuelle Single "Kill This Love" aufgeführt, eine großartige, mit Fanfaren und Marsch-Rhythmen ausgestattete Pop-Nummer mit Trap-Rap-Einlage und einem griffigen Chorus. Andere, von YG-Hausproduzent Teddy Park hervorragend auf den aktuellen Massengeschmack abgestimmte Konglomerate aus EDM-Beats, Poprock-Refrains und R&B-Schmelz, tragen expressive Titel wie "Boombayah" oder "Kick It".

Die mitgebrachte Live-Band darf sich in Umbau- und Umkleide-Pausen ausgiebig durch Bass-, Gitarren und Synthie-Soli gniedeln, alle vier Blackpinks haben zudem Einzelauftritte: Rosé singt den Beatles-Evergreen "Let It Be" zu Piano-Begleitung. Jisoo schmettert Zedds Pop-Hymne "Clarity", während sie auf einem Haufen riesiger blauer Christbaumkugeln thront. Jennie hat ihren Solo-Hit "Solo" dabei, nur Lisa darf lediglich tanzen. Die Video-Visuals zeigen Urgewalten und Vulkanwolken, auf der Bühne werden Feuerwerke und Pyro-Fontänen gezündet, es knallt die Konfettikanone und es faucht der Kunsteis-Nebel, als würden nicht vier zierliche Sängerinnen, sondern Urgewalten zelebriert. Es ist laut, es dröhnt und kreischt. Es ist toll.

Must-have jedes echten Fans für dieses Spektakel ist ein eigens für Blackpink designtes Gimmick: eine Art Hämmerchen mit einem schwarzen Schaft, an dessen oberen Ende an beiden Seiten pinke Gummiherzchen befestigt sind. Die verstrahlen nicht nur ein sanftes Leuchten, sondern quieken auch, wenn man mit diesem Herzhammer im Takt der Musik gegen die Wand oder seinen Nebenmann haut. (Für letzteres ist er natürlich nicht gedacht).

So war also schon allein das Erscheinungsbild des Zuschauerraums bei diesem Konzert etwas Besonderes, denn vor der Bühne glimmten nicht wie sonst hunderte Handy-Lichter, sondern ein Meer pinker Herzchen am Stiel, die ruckartig im Rhythmus zuckten. Das Handwerkernde, was diese Hämmerchen ja auch symbolisieren, passt perfekt zu Blackpink, die sich knappe zwei Stunden lang beflissen durch ihr Tanz- und Gesangsprogramm arbeiteten.

Um Kunst, Entgrenzung oder gar Exzess scheint es bei dieser hypermodernen Version von Popmusik nicht mehr zu gehen, es sei denn, man betrachtet die Perfektionierung von reiner Performanz als künstlerische Leistung. Das entspräche zumindest dem durchökonomisierten Zeitgeist im Spätkapitalismus.

Davon sind natürlich vor allem junge Millennials durchdrungen, die zu diesem neoliberalen Spirit keine Alternative kennen und ihn daher umarmen: Das ganze Leben ist eine Castingshow, und wer sich mit harter Arbeit an sich selbst sowie Demut vor Business-Autoritäten durchsetzt, darf sich gewinnbringend zu Markte tragen. Anders gesagt: Wer die eigene Produkthaftigkeit verinnerlicht hat, kann reinen Herzens das perfekte, aber auch perfideste Produkt bejubeln und umarmen, das Popkultur gerade zu bieten hat.

Denn jegliche, an westlichen Vorbildern wie TLC, den Spice Girls oder Destiny's Child geschulte Gesten von Girl Power oder toughe Textzeilen, die Selbstbestimmung verheißen ("In my hands is a fat check/ If you're curious, do a fact check"), sind hier nur kalkulierte Posen und folgen der "girl crush" genannten Vermarktungsstrategie von YG Entertainment. Wenn die Mädchen zum Beispiel im Autowerbefilm die glänzenden Karossen mit seifigen Schwämmen und Hochdruckreinigern bezärteln, dann tragen sie dabei nicht nass-transparente T-Shirts und Hot Pants, sondern hochgeschlossene Overalls und Blaumänner - und entziehen sich dadurch dem tradierten male gaze. Das kommt gut an beim jungen westlichen Publikum, das solche Sexismen gerade zu überwinden sucht.

Durch kernige Klamotten im Hip-Hop-Stil und kühle Sexyness soll das Bild von souveränen jungen Frauen suggeriert werden: Vier talentierte Freundinnen treten hier auf, die ihren Erfolg genießen und feiern. Und sich dabei so freundlich und unschuldig geben, dass sich keiner der begleitenden Elternteile um die Moral des Nachwuchses sorgen muss. "Berlin, we are having the time of our lives", ruft die engelhafte Rosé am Ende des Konzerts ins dauerentzückte Publikum.

Den "Blinks" genannten Fans scheint gleichgültig zu sein, dass Anwärterinnen auf einen Platz in einer K-Pop-Band in den weltweit verstreuten Audition-Zentren ein brutales Casting durchlaufen müssen. Dass sie wie einst in der Hollywood-"Traumfabrik" der Fünfzigerjahre, mit Schönheits-OPs und Diätplänen nach den Vorstellungen der vorrangig männlichen Studio-Chefs geformt und bis zur Grenze physischer und psychischer Belastbarkeit zu Entertainment-Maschinen gedrillt werden. Mit Girl Power im Sinne von Feminismus, Befreiung und Selbstermächtigung hat das nichts zu tun, lediglich mit Leistung, Leistung, Leistung. Aber diese mit Glamour übertünchte Tristesse kennen die meisten Blackpink-Anhängerinnen ja schon aus dauerpopulären TV-Shows wie "GNTM" und "DSDS". Die Härte ist normal.

Zur Zugabe tragen die Pop-Mannequins von Blackpink dann Shirts, Sweater und Accessoires mit ihrem Bandlogo - als ganz verbindliche Empfehlung, auf dem Weg aus der Halle nochmal beim Merch-Dealer vorbeizuschauen. Vielleicht steht das K in K-Pop ja längst auch für Konsum.