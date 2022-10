Kanye West hatte in den letzten Monaten mit strittigen öffentlichen Kommentaren in sozialen Netzwerken immer wieder für Diskussionen gesorgt. So wurde er wegen kontroverser, teilweise antisemitischer Postings sowohl von Instagram als auch Twitter gesperrt. Bei einer Modenschau in Paris trug er ein Shirt mit dem implizit rassistischen Statement »White Lives Matter« (zu Deutsch: »Weiße Leben zählen«). Auf seinem Instagram-Account legte er noch einmal nach: Die »Black-Lives-Matter«-Bewegung sei ein Betrug gewesen.

Mehrere Kooperationspartner haben sich inzwischen von dem Sänger distanziert. Anfang Oktober kündigte der Sportartikelhersteller Adidas an, die Partnerschaft »auf den Prüfstand zu stellen«. Eine Entscheidung steht noch aus. Wenig später beendete die US-Bank J. P. Morgan sämtliche Geschäftsbeziehungen mit Yeezy Inc., dem Fashion-Unternehmen von Kanye West. Ein offizieller Grund wurde laut Medienberichten nicht genannt, die Entscheidung sei nach Aussagen der Bank bereits im September gefallen.