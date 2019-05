Schlagerstar Karel Gott veröffentlicht Schmachtvideo mit seiner 13-jährigen Tochter

Der tschechische Schlagerstar Karel Gott hat ein neues Duett mit seiner Tochter Charlotte Ella aufgenommen. Der Song trägt den Titel "Srdce nehasnou" - auf Deutsch "Herzen erlöschen nicht". Einen Videoclip der Studioaufnahme hatten bis Sonntag mehr als 1,4 Millionen Menschen bei YouTube angesehen.

Er sei stolz, mit welcher Professionalität die 13 Jahre alte Charlotte das Lied eingespielt habe, teilte Gott mit. Der Song erzähle mit großer emotionaler Tiefe vom Dialog zwischen einem Vater und seiner heranwachsenden Tochter. Autor des Liedes ist der in Tschechien bekannte Popsänger Richard Krajco von der Band Krystof.

Der 79 Jahre alte Karel Gott hat mit seiner Ehefrau Ivana zwei junge Töchter, die beide künstlerisch aktiv sind. Charlotte Ella, die ältere der beiden, singt von klein auf. Mit sieben Jahren nahm sie in Prag ihre erste Musicalrolle in dem Musical "Mata Hari" an.

Der in Pilsen (Plzen) geborene Gott, bekannt als Sänger von Hits wie "Biene Maja" und "Babicka", steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne. Er hat im Laufe seiner Karriere Schätzungen zufolge mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Vor drei Jahren überstand er nach eigenen Angaben eine Krebserkrankung.