Popsängerin Dua Lipa (»Cold Heart«) hat klargestellt, dass sie keine Pläne habe, im Rahmen der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufzutreten, und wies auf die Menschenrechtslage in dem Land hin. »Ich werde nicht auftreten, noch war ich je an irgendwelchen Verhandlungen zu einem Auftritt beteiligt«, schrieb die 27-jährige Britin auf Instagram . Sie reagiere damit auf »zahlreiche Spekulationen«, denen zufolge sie bei der Eröffnungsfeier am kommenden Sonntag in Katar singen werde.