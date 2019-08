Plagiatsstreit um "Dark Horse" Katy Perry und Partner zu 2,7 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt

Die Anwälte der Songwriter sprachen nach der Urteilsverkündung vor Reportern von einer Farce. Doch das Urteil ist rechtskräftig: Insgesamt 2,7 Millionen Dollar soll der Rap-Musiker Marcus Gray alias Flame bekommen, weil es das Gericht in Los Angeles als erwiesen ansah, dass Katy Perrys "Dark Horse" in Teilen bei dessen Song "Joyful" abgekupfert ist.

Schon 2014 hatte Gray wegen Urheberrechtsverletzung gegen Perry geklagt. Sein Song stammt aus dem Jahr 2008, der Nummer-1-Hit "Dark Horse" wurde 2013 veröffentlicht.

Perry gab während des aktuellen Prozesses an, bei "Dark Horse" handle es sich um ein komplett eigenständiges Werk. Die Sängerin, die in einem Pastorenhaus aufgewachsen ist, sich später aber vom Glauben ihrer Eltern abwandte, hatte Anfang der Woche vor Gericht ausgesagt, sie habe den Song des christlichen Rappers überhaupt nicht gekannt. Ihre Anwältin argumentierte, der elektronische Beat von "Joyful Noise" sei so gewöhnlich, dass er gar nicht unter Urheberrecht stehen könne.

Die Anklage und die Jury sahen das aber anders. Sie verstehen das kopierte Segment des älteren Songs als ein originäres Werk. Nun wurde die Schadensersatzsumme verkündet: Perrys Plattenfirma soll 1,2 Millionen Dollar zahlen, Perry 550.000 Dollar, Produzenten und andere Perry-Partner übernehmen den Rest der 2,7 Millionen Dollar.

Als Berechnungsgrundlage diente dem Gericht die Summe, die mit dem Song insgesamt erwirtschaftet wurde. Das Label verdiente demnach 31 Millionen Dollar mit "Dark Horse" und Perry selbst rund 3,2 Millionen Dollar.