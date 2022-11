Levene hatte The Clash (»Should I Stay Or Should I Go?«) 1976 im Alter von 18 Jahren mitgegründet, hatte seinem langjährigen Freund Hammond zufolge einen großen Einfluss auf deren frühen Sound. Der Gitarrist verließ die Band jedoch schon bald wegen Unstimmigkeiten über die politische Einstellung. Zwar trug er zu einigen Liedern auf der ersten Platte »What’s My Name« bei. Als die Band berühmt wurde, war Levene aber schon nicht mehr dabei. Er formte später mit Sex-Pistols-Sänger John Lydon und Jah Wobble die Band Public Image Ltd.