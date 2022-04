Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

»Mr. Morale & The Big Steppers« ist das fünfte Studioalbum des Rappers. Zuletzt brachte er 2017 die preisgekrönte Platte »DAMN.« heraus. Darauf verhandelte er mit Wucht und Klarheit persönliche und politische Themen (hier können Sie unsere Rezension nachlesen). Das Album war lange in den Charts und gehörte zu den am meisten gestreamten Alben des Jahres.

Außerdem gewann Lamar 2018 damit als erster Rapper den renommierten Pulitzerpreis in der Sparte Musik. Das Album sei eine »virtuose Liedersammlung, vereint von seiner umgangssprachlichen Authentizität und rhythmischen Dynamik«, hieß es damals in einer Erklärung. Und weiter: Das Album biete »eindringliche Momentaufnahmen, die die Komplexität des modernen afroamerikanischen Lebens einfangen«.