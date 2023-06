Hier ist Kid Be Kid sehr gut aufgehoben, denn kategorisieren lässt sich ihre zu gleichen Teilen verführerische und verstörende Musik nur sehr schwer. Lötzsch singt in vielen Songs einen glockenhellen, englischen R&B und Soul, der stilistisch und in seinen Phrasierungen an US-Vorbilder wie Solange und SZA erinnert, in »Posers« und anderen Stücken aber beherrscht sie auch einen härteren, strengen Sprechgesang, der an Anne Clark oder Kae Tempest denken lässt. Manchmal reicht ihr auch ein rhythmisch hervorgestoßenes Stöhnen als Vokal-Instrumentierung (»I Swear«). Ihr Klavierspiel ist an Klassik ausgebildet, die Akzentuierungen aber sind purer Jazz – mehr Ahmad Jamal als Monk. Dazu stampfen und rattern, dröhnen oder dengeln zuweilen schroffe Geräusche, Beats und Sounds: Es sind virtous gesetzte Disruptionselemente inmitten glitzernder Harmonie-Verheißungen.

Denn »Truly A Life Goal But No Ice Cream« ist nicht einfach nur eine tollkühne Stilbruch-Übung, sondern der Versuch, die mentalen Dissonanzen unserer Zeit in einem musikalischen Narrativ zu vertonen. Das Album scheint der Dramaturgie eines Musicals zu folgen: Im Videoclip zu »Naked Times« haut Lötzsch im Science-Fiction-Dress in die Tasten, als hätte Fritz Langs »Metropolis«-Maschinenmensch die Rolle des Phantoms einer Techno-Oper übernommen. Die Protagonistin der Songtexte ist ein gestresstes Individuum, das sich müht, in einem Strudel aus kapitalistischen Überforderungen, Algorithmus-Attacken und Selbstvermarktungsdruck einen Groove der Selbstbehauptung zu finden – und aufrechtzuerhalten. »Naked Times«, »Stories« und »Posers« geißeln die digitalen Trugbilder von Influencern auf TikTok oder Instagram, die Schönheits- oder Perfektions-Überforderungen der Social-Media-Welt, den Zwang zur Selbstinszenierung. So glatt und makellos wie Barbie und Ken auszusehen, mag ein Lebensziel sein, aber glücklich wie ein leckeres Eis macht’s halt auch nicht.