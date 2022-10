Chart-Hit in mehreren Ländern

»Ich bin so dankbar«, freute sich Petras auf Instagram über die Chartplatzierung. Mit dem Nummer-Eins-Hit gelingt ihr noch ein weiterer Erfolg: Petras ist damit die fünfte deutsche Person auf dem ersten Platz der Billboard-Charts. Der Popsong ist vor Wochen auf TikTok viral gegangen, anschließend spielten ihn auch viele Radiostationen. Nun steht das Stück gleich in mehreren Ländern auf dem ersten Platz der Charts, etwa in Australien, Kanada und in Smith' Heimat Großbritannien.