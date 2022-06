In den Achtziger-Jahren galt er als einer der besten Schlagzeuger der DDR. Und auch nach dem Fall der Mauer feierte Klaus Scharfschwerdt mit seiner Band, den Puhdys, Erfolge. Nun ist der langjährige Schlagzeuger der ostdeutschen Rockband tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 68 Jahren in einer Berliner Klinik an Krebs, wie die Managerin seiner Band Neuland am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte die Familie den Tod über ein Facebook-Posting bekannt gegeben.