Die Liste der Kollegen, die sich auf Schulze beriefen, ist so lang wie schillernd, reicht von David Bowie und Brian Eno über Aphex Twin und Damon Albarn bis zu Steven Wilson und Kanye West . DJ Shadow, J Dilla und Future Sounds of London sampelten seine Tracks. Und Regietitanen wie Michael Mann, Sofia Coppola und zuletzt Dennis Villeneuve nutzten seine Melodien für ihre Blockbuster. David Lynch bestellte mal einen Remix bei ihm.

Seine Karriere begann in Berlin, wo er 1947 zur Welt gekommen war. Nach dem Abitur trug er Telegramme aus und studierte an der TU Germanistik. Dass damals Ende der Sechziger viele seiner Kommilitonen auf die Straße gingen, um gegen das Establishment zu protestieren, beeindruckte ihn wenig: »Ich war eher der passive Typ«, erinnerte er sich mal.

Schulze schienen solche Respektsbekundungen nur mäßig zu beeindrucken, er nahm sie eher zur Kenntnis. Dass seine Platten eher in London, Los Angeles und Tokio in gut sortierten Läden standen als hierzulande, das schien ihm nicht weiter die Laune zu trüben. Vermutlich hatte er sich mit den Jahrzehnten einfach daran gewöhnt, dass seine Kunst jenseits von Deutschland auf sehr viel euphorischere Hörer stieß.

Schulze war ihm aufgefallen, weil er am Schlagzeug ungewöhnlich lange Melodien halten konnte. In Berlin habe damals eine »aufregende und destruktive Romantik« (Schulze) geherrscht, und die wollte Schulze musikalisch abbilden. Auf Tangerine Dreams Debutalbum »Electronic Meditation« (1970), einer lustvoll improvisierten Artrock-Platte, gibt Schulze noch den Beat vor. Als lebensverändernd erwies sich für ihn ein Besuch im Electronic Beat Studio in Berlin-Wilmersdorf, denn dort lotete der Schweizer Avantgardist Thomas Kessler mit seinen Schülern die Möglichkeiten der Kompositions-Strukturen aus, übte lustvoll das Zerlegen und Dehnen von Melodien. Eines Tages präsentierte er den staunenden Nachwuchskräften einen Synthesizer, den Synthi A der Firma EMS, den er aus London in die Stadt gebracht hatte und der wohl das erste Exemplar seiner Art in Berlin gewesen sein dürfte. Diesen Wunderkasten überließ er Schulze und den anderen zur freien Verfügung, damit sie in neue musikalische Universen vorstoßen konnten.

Seine Revolution gegen das Etablierte begann im legendären Zodiac Club, der damals eine Weile lang die jungen abenteuerlustigen Kreativen West-Berlins anzog. Der hippe Kellerladen unter der Schaubühne am Halleschen Ufer lockte insbesondere Musiker an, die neue Dinge ausprobieren wollten. Schulze, damals noch als Schlagzeuger unterwegs, lief dort eines Nachts Edgar Froese über den Weg, der ihn in seine Band Tangerine Dream lotste.

»Berliner Schule« wird der elektronische Sound genannt, der dann von Wilmersdorf aus durch Musiker wie Tangerine Dream, Ash Ra Tempel, Michael Hönig und eben Klaus Schulze weltweit für Aufsehen sorgen sollte. So wie in Berlin war damals in ganz Deutschland eine junge Generation bemüht, die Vergangenheit zu überwinden und auch in der Kunst einen Neuanfang zu wagen. »Krautrock« nennen heute Fachleute die Musik, die damals Bands wie Can, Tangerine Dream, Faust oder Neu! zauberten, was Unsinn ist, da sie mit Rock kaum etwas gemein hat. Auch Schulze fand den Begriff »grässlich«.

Musik, die es so noch nie gegeben hatte

»Wir waren allerdings gebeutelt von der ganzen englischen und amerikanischen Musik. Wenn man damals in Deutschland Erfolg haben wollte, musste man die kopieren, aber das wollten wir nicht. Wir wollten etwas Eigenständiges!«, sagte Klaus Schulze mal. Auch sein Ziel war eine Musik, die an nichts erinnerte, was es bis dahin gegeben hatte. Und dass Synthesizer dafür wie gemacht schienen, war Klaus Schulze schnell klar. Als einer der Ersten erkannte er die Möglichkeiten, die in diesen, damals noch neuen und kostspieligen Zauberkästen steckten. Klar war für ihn ebenfalls, dass der kommerzielle Erfolg bei diesen musikalischen Abenteuern kein Thema war: »Wir wollten Underground-Popmusik machen und nicht diese normale Popmusik.« Es sei damals ein »musikalischer Befreiungsschlag« gewesen, erinnerte er sich später. Obendrein dämmerte ihm auch, dass er seine kühnen Ideen am besten allein ausführen könnte. Bei Tangerine Dream kündigte er nach dem ersten Album und mischte noch kurz bei der Band Ash Ra Tempel mit, bevor er sich selbstständig machte.