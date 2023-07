Der langlebigste deutschsprachige Nummer-eins-Hit war der Songs schon, jetzt schaffte »Komet« noch einen Rekord: Udo Lindenberg und Apache 207 stehen mit ihrem Lied zum 18. Mal an der Spitze der deutschen Charts – und damit häufiger als jedes andere Lied zuvor. Das ungleiche Paar entthront damit Luis Fonsi feat. Daddy Yankee mit »Despacito« und Boney M. mit »Rivers Of Babylon«, die jeweils auf 17 Aufenthalte an der Spitze der Charts kamen.