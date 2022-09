Album der Woche mit Kraftklub Wie gut, dass es die gibt

Kraftklub haben sich also vorerst entschieden, weiterhin Hymnen gegen Hass und Hoffnungslosigkeit zu singen, ihre Songs wollen nicht spalten, sondern ein Wir-Gefühl erzeugen, das sich nicht aus dem Prägungskanon und Lebenserfahrungen von artverwandten Boomer-Bands wie Die Ärzte oder Die Toten Hosen speist, sondern aus den Befindlichkeiten der Millennials. Das ist eine gute Nachricht für den Gitarrenrock per se – und ein nicht minder populäres oder gefühlsstarkes Gegengewicht zu dumpfen Rechtsrockbands, zumal im Osten der Republik.

Denn Kraftklub sind immer noch nicht nach Berlin gezogen, sondern beschreiben, nun älter geworden, auch den Zwiespalt, einer Stadt wie Chemnitz die Treue zu halten. In die neuen Songs hat sich eine erste Melancholie des Erwachsenwerdens eingenistet, das macht sie fast noch eindringlicher als frühe Gassenhauer wie »Ich will nicht nach Berlin« oder »Schüsse in die Luft«. »Wittenberg ist nicht Paris« hadert mit der Verspießerung bürgerlicher Hipster, beleuchtet dauerhafte Ost-West-Unterschiede und rechnet mit jungen Salonlinken und -grünen in den sicheren Bubbles der Großstadtkieze ab: »Nazis raus ruft es sich leichter, da, wo es keine Nazis gibt.« Auch mit der Nachhaltigkeit des eigenen Engagements in ihrer Heimatstadt setzen sich Kraftklub kritisch auseinander. In »Vierter September« rekapituliert die Band, was einen Tag nach ihrem spektakulären »Wir sind mehr«-Konzert gegen Rechts von 2018 passierte: nicht allzu viel. »Am 4. September fahren die Züge wieder regulär, und nichts hat sich verändert, die Innenstadt ist wieder leer«, singt Brummer und beschwört in »Angst« das Unbehagen der Spießbürger, dem Übel im Land in die hassverzerrte Fratze zu sehen. Aber resignieren will er ob der scheinbar ewig währenden Baseballschlägerjahre nicht: »Vielleicht sind wir nicht mehr, aber ich bin nicht allein!«

Der Kampf gegen die Verhältnisse und gegen die Verhärtungen geht weiter, auch wenn’s manchmal schwerfällt. Zwischendurch driftet die Band kurz ins Eskapistische, droht mit der Hinzunahme von Gästen ihr Zentrum zu verlieren. Dabei kommt dann pseudopolitischer Liebeskitsch wie »Kein Gott, kein Staat, nur Du« (mit Mia Morgan) heraus – oder das Mini-Roadmovie »Fahr mit mir (4x4)«, für das sich Kraftklub mit den inzwischen nach L.A. ausgewanderten Magdeburgern von Tokio Hotel ins DDR-Kultmobil Lada Niva quetschen und über den Abschied aus dem Osten sinnieren – oder ein Leben ohne »Regeln, Strafen und Gesetze, außer so zu leben, dass Franz Josef Wagner was dagegen hätte.« Mehr als ein Gimmick ist dieses PR-wirksame Ost-Ost-Duett nicht: Kraftklub waren und bleiben am besten da, wo sie sind und herkommen. Sie sind in ihrem Rockstarstatus angekommen, um zu bleiben. Um zu lärmen, zu wüten, zu trösten und manchmal auch schrecklich zu nerven. Wie gut, dass es sie gibt. (7.7)