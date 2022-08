Doch im Motown-System waren Songwriter nicht exklusiv einzelnen Acts zugeordneten. Für die männliche Gesangsgruppe The Four Tops schrieben Holland-Dozier-Holland eine Reihe von emotional dramatischen Songs, darunter »I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)«, »It's the Same Old Song« oder »Reach Out, I'll Be There«. Weitere Beispiele für klassische HDH-Hits aus der Motown-Hochphase sind »Nowhere to Run« (Martha & the Vandellas) und »This Old Heart of Mine (Is Weak for You)« (The Isley Brothers).

Ende der Sechzigerjahre forderten Holland-Dozier-Holland eine stärkere finanzielle Beteiligung an den Motown-Erfolgen. Labelchef Berry Gordy, der mit Umzugsplänen nach Los Angeles befasst war, bekam die Risse im System zu spät mit und es kam zu Gerichtsverfahren. Während diese anhängig waren, veröffentlichen HDH ihre Kompositionen zeitweise unter einem Pseudonym, »Edyth Wayne«. Zu den Hits auf ihrem eigenen Label Invictus zählten »Give Me Just a Little More Time« von Chairmen of the Board oder »Band of Gold« von Freda Payne.