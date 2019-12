Video des Wham!-Klassikers "Last Christmas" ist nun glatt poliert

Den einen ist der Wham!-Hit "Last Christmas", der seit Wochen wieder auf Radiosendern, Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern in Dauerschleife dudelt, ein Graus. Für andere ist es ein treuer Weihnachtsbegleiter. Im kollektiven Gedächtnis aber ist der Song allemal - und auch das so herrlich verschwommene Musikvideo zu dem Hit aus dem Jahr 1984, das George Michael in trauter Weihnachtsrunde im verschneiten Saas-Fee zeigt. Sony Music Entertainment hat es nun in einer Bildqualität von 4K neu aufgelegt.

Über mehr als viereinhalb Minuten und gestochen scharf sieht man nun George Michael in den verschneiten Schweizer Alpen mit seinem Geländewagen ankommen, in die Gondel einsteigen und sich mit den Freunden in der Berghütte einrichten. Da, wo im Original ein milchiger Film über den winterlichen Szene liegt, sind jetzt Details wie eine Brosche der Verflossenen (dargestellt von Model Kathy Hill) und Michaels makellose Haut, Zähne und Fönfrisur zu bewundern, ebenso die Achtzigerjahre-Klamotten. Trotz der zur Zeit besten verfügbaren Bildqualität wirken die Szenen wie aus einer mittelprächtigen Vorabendserie - der grobkörnige Charme des Originals ist damit dahin.

Einige Medien allerdings lobten die Überarbeitung. Nun könne man endlich erkennen, wie die Menschen aussehen, die da so viel Fröhlichkeit im Winter Wonderland an den Tag legen, schreibt etwa der "Rolling Stone". Und auf "The Verge" ist zu lesen, dass die Achtziger noch nie so real zu erleben gewesen seien, wie in dem überarbeiteten Video.

George Michael und Andrew Ridgeley veröffentlichten den Wham!-Song kurz vor Weihnachten 1984. In Rückblenden erzählt er von einer verflossenen Liebe. In dem Video-Clip spielen neben Michael, Ridgeley und Hill auch die Background-Sängerinnen Helen "Pepsi" DeMacque und Shirlie Holliman, sowie der Bassist von Spandau Ballet(und spätere Ehemann von Holliman), Martin Kemp, mit. Allein im ersten Jahr verkaufte sich der Song mehr als 1,4 Millionen mal. Die Band löste sich 1986 nach fünf Jahren auf. George Michael starb im Dezember 2016 im Alter von 53 Jahren an einem Herzleiden.

Inspiriert von dem Weihnachtshit kam im vergangenen November die Romantik-Komödie "Last Christmas" mit Renée Zellweger und Emilia Clarke in die Kinos (lesen Sie hier eine Rezension).