In Würzburg war »Layla« von einem Volksfest verbannt worden, in Münster soll der Hit bei anderem Outdoor-Event ebenfalls nicht gespielt werden. In Deutschland wird momentan kontrovers darüber diskutiert, ob und in welcher Form der berüchtigte Mallorca-Hit von DJ Robin & Schürze laufen darf. Auf der Düsseldorfer Rheinkirmes hat ein DJ als Kompromiss eine Instrumentalversion gespielt.