Anders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat nur ein kleiner Teil der Betroffenen den Drang, Schimpfwörter zu sagen. Im Fall von Capaldi zeigt sich die Erkrankung vor allem durch Zuckungen in seinen Schultern. Er müsse noch weiter lernen, welche Auswirkungen die Diagnose für ihn habe, schrieb Capaldi nun auf Instragram.

»Über die guten Zeiten hinweg«

Am Samstagabend war er als einer der Headliner beim britischen Glastonbury Festival aufgetreten. Für den Auftritt hatte er bereits alle Konzerte in den davorliegenden drei Wochen abgesagt, um sich zu schonen. Doch im Verlauf seines Sets in Glastonbury machte ihm offenbar sein Tourettesyndrom immer mehr zu schaffen. Seine Stimme brach immer weiter ab, bis er seinen Song »Someone You Loved« von seinen Fans zu Ende singen ließ.