In der über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Absage schrieb die 48-Jährige, die bürgerlich Melanie Chisholm heißt, sie hoffe, sehr bald wieder nach Polen zurückkehren zu können .

Auf Twitter interpretierten viele Chisholms Absage als Unterstützung der LGBTIQ*-Community in Polen. Der britische schwule Journalist Owen Jones nannte die Sängerin unter ihrer Mitteilung eine »Heldin«. Twitter-Nutzer aus Polen erinnerten Mel C dagegen an einen Auftritt in Russland nach der Krim-Annexion und warfen ihr Doppelmoral vor.