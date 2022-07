Album der Woche mit Lizzo Schöner, stärker, geiler

Der allzu dünne Ton wird gleich im ersten Stück »The Sign« gesetzt: Die Lyrics sind lustig und energisch, eine Kampfansage an alle Hater: »Hi motherfuckers, did you miss me«, fragt Lizzo kokett, um sich dann auf gewohnte Art über ihr Schwergewicht zu erheben: »I’ve been training so I can shake that ass«, rappt sie, »and I know you see me coming cause I’m thick«. Pfundig, aber der Sound dazu ist UK-Garage- und 2-Step, wie er in dieser Light-Variante wohl noch nicht mal mehr im britischen Nachmittagsradio gespielt wird.

»About Damn Time« ist die bereits erfolgreiche Disco-Hymne, in der dann auch Sasha Flute, Lizzos Flöte, zum Einsatz kommt. Die 34-jährige aus Detroit ist eine ausgebildete Musikerin, die einst von Prince in sein Studio zum Musizieren eingeladen wurde. In der Strophe kopiert sie die neckische Phrasierung von Wet Legs Indie-Hit »Chaise Longue«, und auch der Rest des Songs, produziert von Hit-Fabrikanten wie Benny Blanco und Ricky Reed, hat trotz aller Groove-Schubkraft wenig Eigenständiges. »Grrrls«, das Stück mit der vielfach kritisierten Verwendung eines ableistischen Begriffs in einer früheren Fassung, hat außer einem Sample des notorischen Beastie-Boys-Hits »Girls« musikalisch nicht viel aufzubieten.

Schlimmer sind aber die unter anderem von Max »Baby One More Time« Martin mitproduzierten Songs des Mittelteils, darunter »2 Be Loved (Am I Ready)«, »I Love You Bitch« (den Refrain sollte sich mal ein Mann trauen!) sowie mit »Everybody’s Gay« eine weitere Disco-Nummer: Hier gerinnt Lizzos Ermächtigungs-Pop vollends zur Motivationsmusik, einem alle Diversitäten umarmenden Feelgood-Soundtrack zu Ranschmeißer-Beats- und Humpta-Hooks, perfekt fürs Seelen-Aerobic marginalisierter Bevölkerungsteile. »In case nobody told you today: you’re special«, formuliert Lizzo ihr Credo im Retro-Soul des Titelstücks. Schon toll, aber warum denn immer so dick aufgetragen?