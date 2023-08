Nach Vorwürfen gegen Popstar Beyoncé streicht Lizzo aus Songtext

Von Fans geliebt und gefeiert

Die Vorwürfe stehen in großem Widerspruch dazu, wie Lizzo in der Öffentlichkeit auftritt. Vier Grammys hat die Künstlerin, mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson, mittlerweile gewonnen, sie setzt sich für Themen wie Body Positivity, Selbstliebe und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen ein. Auf der Bühne performt sie zum Beispiel eingehüllt in eine Regenbogenflagge. In ihrem Song »Special« singt sie: »Could you imagine a world where everybody’s the same?«

In ihrer TV-Show »Watch out for the Big Grrrls« suchte sie zuletzt Tänzerinnen und Performerinnen, die nicht den gängigen, teils überkommenen Schönheitsidealen entsprechen. Außerdem postete sie selbst unbearbeitete Nacktfotos von sich, um sich gegen Fat Shaming einzusetzen. Für ihre Progressivität wird Lizzo von ihren Fans geliebt und gefeiert.