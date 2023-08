Lizzos Anwalt betont nach Angaben des US-Magazins »People« , dass die Tänzerinnen nach ihrem Ausflug ins Pariser »Crazy Horse« wieder zur Arbeit auf Lizzos Tour zurückgekehrt seien. Im folgenden Monat habe die Tänzerin Arianna Davis ein Bewerbungsvideo für Lizzos Fernsehshow »Watch Out for the Big Grrrls« eingereicht, in dem sie sagte, sie wolle in Lizzos Fußstapfen treten.

Die Fotos und Videos zeigten, unterstützt durch zusätzliche Beweise, »unübersehbare Widersprüche« in dem, was Anwalt Singer als »schwindlerische Klage« bezeichnet. Er kündigte an, dass Lizzo plane, die drei Klägerinnen wegen »malicious prosecution« zu verklagen – zu Deutsch in etwa: »böswillige Einleitung eines Strafverfahrens«.