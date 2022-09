Anfang 1965 hauste der auf Long Island aufgewachsene Reed zusammen mit dem gerade frisch aus Wales eingereisten Bratschen-Spieler John Cale in einem Apartment an Manhattans Lower East Side. Der 23-Jährige hatte schon auf dem College begonnen, Musik zu machen und Songs zu schreiben und verdingte sich als Haus-Songwriter für das Pop-Label Pickwick Records. Zusammen mit Cale formte er kurzzeitig die Band The Primitives, die mit dem parodistischen Novelty-Song »The Ostrich« einen Szene-Hit hatte. Reeds musikalische Karriere hätte zu diesem Zeitpunkt auch in ganz andere Richtungen gehen können, er nannte einmal den Jazz-Saxofonisten Ornette Coleman als eines seiner größten Vorbilder. Doch die musikalischen Zeichen standen im New York der frühen Sechziger eher auf der Folkmusik, die Bob Dylan und Joan Baez im Village spielten, davon blieben auch Reed und Cale nicht unbeeinflusst. Das fertige Tape schickte Reed an seine alte Heimatadresse, eine damals gängige Praxis der Rechtesicherung, poor man’s copyright genannt, wo der Umschlag dann rund 50 Jahre ungeöffnet, zuletzt in Obhut seiner Schwester, überdauerte. Zu Anfang jeder knisternden Aufnahme spricht Reed den Songtitel und die Formel »Words and Music by Lou Reed« auf.