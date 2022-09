Es soll eine »Euphoria Stage« und eine »Cloud 9 Stage« errichtet werden. Als Auftretende sind bisher unter anderem angekündigt: Marteria, Sido, Cro, Milky Chance, Sarah Connor, Alle Farben, ATB, Felix Jaehn, Paul van Dyk und Robin Schulz. Der Rostocker Rapper Marteria, der in der Jugend selbst vielversprechend Fußball spielte, tritt auch in Podolskis Ankündigungsvideo an.

Podolskis Geschäftspartner bei dem Festival ist der Gummersbacher Musikmanager Markus Krampe, der sich 2020 mit einigem Getöse von seinem damaligen Schützling Michael Wendler trennte, als dieser Verschwörungserzählungen zum Thema Corona verbreitete. Heute managt Krampe unter anderem die Schlagersängerin Michelle und veranstaltet große Events wie etwa das Festival »Inselfieber«, für das er 2023 am CentrO in Oberhausen den Ballermann von Mallorca nachbauen will.