Was ist jetzt mit der Tour?

Eigentlich wollte Madonna am 15. Juli im kanadischen Vancouver ihre neue Welttournee starten. 80 Konzerttermine in 35 Städten waren auf der »Celebration Tour« geplant, viele Konzerte waren bereits ausverkauft. Doch die Tour liegt jetzt Madonnas Manager zufolge erst mal auf Eis. »Wir werden Ihnen weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows«, schreibt Guy Oseary.

Madonna hatte ihre Welttournee Anfang des Jahres angekündigt. Nach dem Auftritt in Vancouver wollte sie quer durch die USA reisen und im Herbst nach Europa kommen. In Deutschland waren Konzerte unter anderem am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin geplant.