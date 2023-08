Erst nach ihrer Tour durch Europa wird Madonna dann in Nordamerika auf der Bühne stehen. Nach ersten US-Konzerten in New York Mitte Dezember sind bis Ende April mehr als 50 Konzerte in den USA, Kanada und in Mexiko geplant.

65. Geburtstag am Mittwoch

Ursprünglich sollte die »Celebration Tour« am 15. Juli im kanadischen Vancouver starten, gefolgt von Auftritten in den USA und der Fortsetzung im Herbst in Europa. Doch wegen einer schweren bakteriellen Infektion musste die Popikone im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen und ihre Welttournee kurzfristig verschieben.