Göttsching zählt auch international zu den bekanntesten Musikern der sogenannten »Berliner Schule« und wird als Pionier für spätere musikalische Stile wie House oder Trance verehrt.

Der am 9. September 1952 in Berlin geborene Göttsching hatte klassisches Gitarrenspiel gelernt, als er im Wilmersdorfer Electronic Beat Studio in die Kreise der »Berliner Schule für Elektronische Musik« geriet.