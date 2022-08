Britischer Folk-Rocksänger Marcus Mumford thematisiert in neuem Song Missbrauchserfahrungen

In der ersten Single aus seinem Soloalbumdebüt gräbt Marcus Mumford in seiner Biografie: Er verarbeite in »Cannibal« traumatische Kindheitserlebnisse, erzählte der Frontmann der Band Mumford & Sons in einem Interview.