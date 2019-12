"All I Want For Christmas" Mariah Carey nach 25 Jahren auf Platz eins

25 Jahre hat sie gewartet. Jetzt ist es Mariah Carey gelungen: "All I Want For Christmas Is You" steht auf Platz Eins der US-amerikanischen Billboard-Charts. "Wir haben es geschafft", schrieb Carey auf Twitter und versah den Post mit einem weinenden Smiley und einem Weihnachtsbaum-Emoji.

Carey veröffentlichte"All I Want for Christmas Is You" im Jahr 1994. Damals schaffte es das Lied laut Billboard auf Platz 12 der Radio-Charts. Da es allerdings nicht als Single herauskam, kam das Stück nicht mal in die Hot 100. Die beste Platzierung gab es 2018 - da erreichte Careys Hit Platz 3. Nun ist es der erste Weihnachtssong an der Spitze der Charts seit 61 Jahren, wie Billboard mitteilte.

Zugleich ist "All I Want For Christmas" Careys 19. Nummer-1-Hit. Damit liegt die 49-Jährige nur noch ein Lied hinter den Beatles in der Gesamtwertung. Dass es Evergreen nach 25 Jahren an die Spitze der Charts geschafft hat - auf YouTube wurde der Song bislang über 600 Millionen mal gehört -, das hat auch mit Careys Marketing-Künsten zu tun: Sobald Weihnachten näher rückt, lässt Carey keine Gelegenheit aus, das Stück zu bewerben.

Carey tritt in Weihnachtsshows auf, mit Santa Claus und Weihnachtsbäumen, sie schrieb ein Kinderbuch, veröffentlichte einen Animationsfilm und bespielt ihre Social-Media-Kanäle ziemlich konsequent ab dem 1. November mit Weihnachtsthemen.

Im vergangenen Monat brachte Sony zudem eine Deluxe-Ausgabe von Careys "Merry Christmas"-Album mit neuen Versionen des All-Time-Hits auf den Markt. Und auch das Musikvideo wurde mit neuem Archivmaterial angereichert und online veröffentlicht.