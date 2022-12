»All I Want For Christmas Is You« Mariah Carey mit Weihnachtssong erneut auf Platz eins der US-Charts

Die 52-jährige Carey bestimmt derzeit auch die deutschen Charts. In der Single-Hitliste belegt sie laut GfK Entertainment mit »All I Want For Christmas Is You« bereits zwei Wochen in Folge den ersten Platz. Die Sängerin ist damit zum elften Mal in der 28-jährigen Geschichte des Weihnachtssongs auf Platz eins in den deutschen Singlecharts.