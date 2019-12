Jugend mit Roxette Ach, Marie...

Heute mittag, ich hetze gerade aus der einen in die nächste Konferenz, vibriert mein Smartphone. "Ach Jens", schreibt mir Vera.

Vera und ich waren mal in einer Band, ein paar eigene Songs, ein paar Cover, sie am Mikrofon, ich am Keyboard. Und so wie wohl Comedians running gags pflegen - nur ein Wort, nur eine Geste, und das Publikum weiß schon genau, was gemeint ist - hatten wir unseren running song: "Listen to your heart", von Roxette.

Der Rest der Band stöhnte. "Viel zu cheesy", "nicht schon wieder". Egal. Wir haben ihn zwar nie ganz gespielt, geschweige denn alle zusammen. Aber immer, wenn bei einem Gig zwischen zwei Songs eine Pause entstand - Herrgott, was müssen Gitarristen auch ständig an ihrem Effektgerät umstöpseln - fing ich am Keyboard an: Da-da-daa-daa-da-daa-da-daa, A moll, F, G, der VW Golf unter den melancholischen Akkordfolgen, aber hey, wann haben sie je besser funktioniert? Dann setzte Vera ein: "I know there's something in the wake of your smile".

Marie Fredriksson, die Sängerin von Roxette, diesem Hochamt des schwedischen Bubblegum-Rocks, singt in diesem Song von 1988 vom Verlassenwerden. "Listen to your heart, before you tell him goodbye." Roxettes größte Ballade.

Klar, "It must have been love", zu dem ein paar Jahre später die ganze Welt Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman" turteln sah, mag bis heute der kommerziell erfolgreichste Song der Band sein. Aber allein wie Fredriksson in "Listen to your heart" die erste Zeile singt, ganz leichtes Vibrato, ein bisschen heiser, als hätte sie gerade erst das tränenfeuchte Taschentuch in die Hosentasche gestopft, kurz geschluckt und direkt angefangen zu singen. So nah. Ein Zaubermoment.

Maries leicht schluchzender Atemzug bei 1:59

Ich weiß nicht warum, aber dieser Song hat sich mich ausgesucht. Er begleitet mich schon mein Leben lang. Seit ich ihn das erste Mal gehört habe, damals auf der Kuschelrock-CD (Volume 4). Meine Mutter hatte sie gekauft, eigentlich für sich, vorne drauf ein Schmusepärchen am Strand, innen Simon & Garfunkel, Joe Cocker - und eben Roxette. Man hört Musik anders, wenn man 9 ist. Hört nicht einfach nur zu. Sondern lernt auswendig, kennt jedes Details, jede Nuance, Maries leicht schluchzender Atemzug bei 1:59 oder der Tonartwechsel bei 2:48.

Ich hörte den Song in Dauerschleife mit Kopfhörern auf der großen HiFi-Anlage im Wohnzimmer, im Partykeller bei Marcos zwölftem Geburtstag und hätte dabei, naja, fast, Britta geküsst. Als ich mit dem Klavierunterricht bei Frau Saiczek anfing, quälte ich mich durch die Fingerübungen aus "Der junge Pianist Band 1", nur um endlich irgendwann diese ersten vier Takte spielen zu können: Da-da-daa-daa-da-daa-da-daa. "Listen to your heart".

"Mit meiner Stimme gab's nie ein Problem!"

Marie Fredriksson hat ihre Biografie nach diesem Song benannt. Die Journalistin Helena von Zweigbergk hat sie dafür zwei Jahre lang immer wieder getroffen und mit ihr über ihr Leben gesprochen. Über die Musik. Die Fans. Und den Krebs. Ein Hirntumor, im Herbst 2002 wurde er bei Fredriksson diagnostiziert. Sie wird operiert, muss vieles mühsam wieder lernen, Worte, Namen, - aber sie macht weiter, eine Solo-Platte, Welttournee mit Roxette, noch 2015 spielen sie XL-Konzerte. "Was soll ich denn sonst machen? Mich hinlegen und sterben?", fragt Fredriksson in dem Buch und schiebt hinterher: "Mit meiner Stimme gab's verdammt noch mal nie ein Problem!"

Oft konnte sie nicht mehr ohne Hilfe aufstehen, von einem Zimmer ins andere gehen. Trotzdem noch einmal auf die Bühne, noch einmal all diese Songs, die Zehntausende mitsingen, auf den Konzerten, im Auto, in Karaoke-Bars, bei Geburtstagspartys weit nach Mitternacht, wenn die Charts schweigen und sich alle zu Roxette in den Armen liegen und den Moment feiern, feiern am Leben zu sein.

"Ach Jens", schreibt Vera. Gerade hatte Per Gessle, Maries Roxette-Partner, bestätigt, dass Marie Fredriksson am gestrigen Montag mit 61 Jahren gestorben ist, die ersten Meldungen laufen schon auf den Online-Newssites. Sie hinterlässt ihren Ehemann Micke und zwei Kinder, Josefin und Oscar. Ich setze die Kopfhörer auf. Da-da-daa-daa-da-daa-da-daa. Ach, Marie.