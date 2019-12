Roxette-Sängerin Marie Fredriksson Fünf Songs für die Ewigkeit

Marie Fredriksson: "Sparvöga" (1989)

Marie Fredriksson gründete bereits Ende der Siebzigerjahre, kurz nachdem sie die Schule beendet hatte, ihre erste Band Strul. Bei der Punk-Gruppe spielte auch zeitweise ihr späterer Roxette-Partner Per Gessle mit, in dessen eigener Band Gyllene Tider sie Anfang der Achtziger ebenfalls sang. Gessle war es, der die damals eher schüchterne Sängerin und Songwriterin zu einer Solo-Karriere überredete: Sie sei viel zu talentiert, um sich hinter Keyboards zu verstecken. Ihr Debüt-Album erschien 1984, aber die Single "Sparvöga" (Sparrow-Eye), Titelmusik der gleichnamigen TV-Miniserie, war 1989 ihr erster großer Radio- und Charts-Erfolg als Solokünstlerin.

Roxette: "The Look" (1988)

Parallel zu ihrer erfolgreichen Solo-Karriere nahm auch ihre Band Roxette Fahrt auf, die sie 1986 mit Per Gessle gegründet hatte. "The Look" war im Februar 1989 zwar schon die vierte Single vom zweiten Roxette-Album "Look Sharp!", aber der explosive Song brachte den internationalen Durchbruch für den in Schweden bereits etablierten Act. Der Song mit dem "Na-na-na-na-na" und Gessles markanten Gitarrenriff ging in 25 Ländern auf Platz eins der Charts, darunter Deutschland, und brachte Roxette den ersten von insgesamt vier Top-Spots in den US-amerikanischen Billboard-Charts.

Roxette: "Listen To Your Heart" (1988)

Um die US-Charts zu erobern, brauchte "Listen To Your Heart", ursprünglich die zweite Single von "Look Sharp!" im Frühjahr 1989 noch nicht mal die damals übliche Veröffentlichung als 7"-Single. Die bis heute in Karaoke-Bars, Castingshows und Achtzigerjahre-Compilations allgegenwärtige Power-Ballade zeigte nicht nur, dass Roxette kein One-Hit-Wonder waren, sondern auch, dass die Band vielseitiger als das schnelle "The Look" sein konnte.

Roxette: "She's Got Nothing On (But The Radio)" (2011)

Falls Sie hier jetzt Roxette-Smasher wie "Joyride", "It Must Have Been Love", "Sleeping In My Car" oder "Spending My Time" vermissen, haben Sie recht, aber diese Single, im Januar 2011 veröffentlicht, markierte ein fulminantes Comeback für die Band, die sich nach Fredrikssons Zusammenbruch und Tumor-Diagnose 2002 wieder neu erfinden musste. Der schwungvolle Song, eine Hommage an Marilyn Monroe, erinnerte an den Power-Pop der späten Achtziger und war in Deutschland tatsächlich die erfolgreichste Roxette-Single seit 1992 - sie blieb ganze 25 Wochen in den Charts.

Marie Fredriksson: "I Want To Go" (2017)

2016, kurz nach dem 30-jährigen Bühnenjubiläum von Roxette, musste Marie Fredriksson ihren Abschied von Live-Performances ankündigen - ihre geschwächte Gesundheit ließ es einfach nicht mehr zu, aufzutreten. Aktiv blieb sie trotzdem und veröffentlichte bis 2018 einige sehr schöne Singles. Darunter auch "I Want To Go", eine Coverversion des 1965 veröffentlichten Country-Blues-Tracks von J.B. Lenoir. Fredriksson würdigte damit ihre lebenslange Liebe zur US-amerikanischen Musik. Sie habe den Song über das mühsame Leben auf einer Farm vor 25 Jahren zum ersten Mal gehört und in ihr Herz geschlossen - und nun sei sie sehr glücklich, endlich ihre eigene Version aufgenommen zu haben.