Greene, eine Abtreibungsgegnerin und Trump-Verbündete, die eine Reihe von antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Verschwörungserzählungen vertreten hat, wurde 2020 zum ersten Mal in den Kongress gewählt. Immer wieder sorgt sie für Kontroversen. So stellte sie zum Beispiel einen rechtsextremen britischen Blogger als Praktikanten in ihrem Abgeordnetenbüro ein.