1980 veröffentlichte The Pop Group ihr zweites Album »How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?«, auf dem sich auch eine Kollaboration mit den Hip-Hop-Pionieren Last Poets befindet. Im selben Jahr löste sich die Band auf, zusammen mit Smith und Waddington stieß Stewart zum Dub-Kollektiv New Age Steppers; dort wirkten auch Ari Up und Viv Albertine von den Slits mit.

»Denkt eigenständig und stellt alles in Frage!«

1983 veröffentlichte Stewart sein Solodebüt »Learning to Cope with Cowardice«. Acht weitere Soloalben folgten, als letztes erschien »VS« 2022. Zu seinen Mitstreitern zählten so unterschiedliche Künstler wie Ryuichi Sakamoto , Daddy G von Massive Attack, Nine Inch Nails oder die Backing Band des legendären Hip-Hop-Labels Sugar Hill.