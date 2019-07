Rostock Marteria-Skulptur gestohlen

"Kommt alle rum, legt Blumen nieder", schrieb der Rapper Marteria vor zwei Tagen auf seinem Instagram-Kanal und postete dazu das Foto einer Skulptur, die seine Kunstfigur Marsimoto darstellt. Das 130 Zentimeter hohe Denkmal wurde in der Nacht zu Montag "heimlich" in seiner Heimatstadt Rostock aufgestellt. Nun aber ist die Skulptur bereits gestohlen worden. Die Polizei nahm bereits Ermittlungen auf, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Hinweise gebe es bislang aber nicht.

"Wochenlange Arbeit, hunderte Euro aus eigener Tasche... naja, zwei Tage ging es gut", schreibt der Künstler Roxxy Roxx zu dem Foto, das bloß noch den Sockel des Denkmals und die Füße der Skulptur zeigt. An diesen sind zudem Abbruchspuren zu erkennen. Zuvor war hier noch ein Mann mit Kapuzenpullover und Maske vor dem Gesicht zu sehen gewesen. Fans von Marsimoto, der Kunstfigur Marterias, haben daran sofort das Alter Ego des Rappers erkannt.

Die Stadtverwaltung habe weder mit dem Aufstellen noch dem Verschwinden der Skulptur zu tun, sagte ein Sprecher: "Wir sind unschuldig." Man habe sich über die Skulptur gefreut - aber auch mit Vandalismus gerechnet.

Das Werk sei allerdings auch keine PR-Aktion des Rappers gewesen, berichtete der Künstler der "Ostsee-Zeitung" . "Ich hab es einfach aus Spaß an der Freude erschaffen." Er habe die Skulptur nachts mit seinem Bruder und einer Sackkarre ans Kröpeliner Tor nach Rostock gebracht. Seit einem Jahr stand dort sowieso ein leerer Sockel. Eine Figur, die dort vorher zu sehen war, war im vergangenen Sommer wegen mangelnder Standfertigkeit entfernt worden. Die Gelegenheit habe Roxxy Roxx für "umgedrehten Vandalismus" genutzt.

Eigentlich hatte sich der Künstler vorstellen können, die Skulptur für den guten Zweck zu versteigern. Das ist jetzt, nach dem Diebstahl, natürlich nicht mehr möglich. "Aber keine Sorge, ich hab schon eine Idee, wie es weiter geht", schrieb er jetzt auf Instagram.