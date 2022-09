Am Rande der ägyptischen Hauptstadt Kairo breitet sich am 22. September 2017 ein Teppich aus unzähligen Handylichtern aus. Längst sind die Mobilfunknetze unter der Last der 35.000 Fans zusammengebrochen. »Ab der Hälfte des Konzerts konnten wir uns selbst nicht mehr hören«, erinnert sich Haig Papazian, Geiger der Band Mashrou' Leila, in einer kürzlich erschienen Dokumentation des »Guardian« . So laut habe die Menge mitgesungen: »Es war einfach ein magischer Moment.«