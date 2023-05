Wir trauern um die Klavier-Legende Menahem Pressler. Unvergessen ist uns der gemeinsame Auftritt beim Silvesterkonzert 2014.

We mourn the passing of legendary pianist Menahem Pressler. We will never forget his performance with us at the New Year’s Eve concert in 2014. pic.twitter.com/yJt4lutckc