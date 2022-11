Das Konzeptalbum wird 2023 und 2024 auf einer Tournee vorgestellt, die ähnlich durchdacht ist. Die Band wird in jeder Stadt, in der sie gastiert, zwei Shows mit einer komplett unterschiedlichen Setlist spielen. Auch die Vorband wird von Abend zu Abend wechseln. In Deutschland sind Metallica viermal zu sehen, zweimal in Hamburg (26. und 28. Mai 2023) und zweimal in München (24. und 26. Mai 2024).