Metal als Waffe, Metal als Schutzschild – diese Idee gefällt natürlich auch den Schöpfern von »Master of Puppets« sehr gut. Jetzt haben Metallica zum Dank ein Video auf TikTok veröffentlicht, bei dem sie dem Metalhead in der Serie Tribut zollen: »Eddie, this is for you!« heißt es am Anfang des Filmchen, dann sieht man James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und Kirk Hammett, wie sie mähneschüttelnd und kopfwackelnd ihren alten, neuen Hit spielen.