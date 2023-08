Neuer Song von Miley Cyrus Was kommt, wenn alle Probleme wegtherapiert sind

Gegen die Spektakellogik: Miley Cyrus, Ex-Kinderstar und Ex-Skandalsängerin, ist einer der aufregendsten Popstars des Jahres. In ihrem neuen Song »Used to be young« singt sie davon, wie man cool älter werden kann.