Rickolus – »Bones«

Wenn man Springsteen nacheifern will, sollte man wissen, was man draufhat: Kein Problem für US-Songwriter und Multi-Instrumentalist Rick Colado, der mit »Bones« sein ganz persönliches – und sehr überzeugendes »Greetings From Asbury Park« vorlegt, nur halt mit Jugenderinnerungen aus Jacksonville Beach, seiner Heimatstadt in Florida. »Beach Town« ist sein »Growing Up«, komplett mit Piano- und Saxofon-Epik. Könnte dreist wirken, wenn es nicht so lässig wäre. Als Sänger erinnert Rickolus allerdings eher an Ben Folds, Ryan Adams, in den schnelleren Stücken (»Keep Dancing«) manchmal auch an Jonathan Richman. »Mary Manhattan« rollt und karriolt wie ein älterer Strokes-Song, die windschiefe Ballade »All Night Diner« streckt sich nach Tom Waits. Findet er zwischen all diesen kompetent verarbeiteten Einflüssen und offensichtlichen Hommagen auch seinen eigenen Groove? Das könnte man unter anderem auf der Tournee von Tocotronic herausfinden, wo Colado bei einigen Konzerten im Vorprogramm spielt. Bassist Jan Müller ist großer Rickolus-Fan. Zu Recht. (7.5)