»Und der VMA geht an.«

»Taylor Swift.«

Sie hatte die Sensation des Abends dabei: US-Popstar Taylor Swift räumte bei den MTV Video Music Awards nicht nur drei Preise ab, sondern nutzte die Bühne direkt für eine Überraschung.

Taylor Swift, Sängerin

»Ich habe mir überlegt, wenn ihr so nett seid, und uns das hier gebt, dann wäre das ein guter Moment, euch zu sagen, dass mein neues Album am 21.Oktober erscheint. Mehr erzähle ich euch um Mitternacht«

Swift hatte zuvor nicht durchblicken lassen, dass sie an einem neuen Album arbeitet. Die 32-jährige Sängerin gilt als eine der bekanntesten Pop-Musikerinnen der Welt und wurde unter anderem für das beste Musikvideo ausgezeichnet. Die Preise des Musiksenders MTV werden seit 1984 vergeben, per Voting durch die Fans.

In diesem Jahr fand die Verleihung am Sonntagabend in Newark im US-Bundesstaat New Jersey statt. Zahlreiche Musikergrößen gaben sich die Ehre. So traten neben den Red Hot Chili Peppers unter anderem Lizzo, Nicki Minaj, Snoop Dogg und Eminem auf.

Eminem, Musiker

»Ich bin schon wieder high wegen dir.«

Bester Künstler wurde Bad Bunny aus Puerto Rico, den Preis für das beste Album nahm der Brite Harry Styles mit nach Hause.

Harry Styles, Musiker

»Vielen Dank für den Preis »Album des Jahres.«

Kleiner digitaler Überraschungsauftritt zum Schluss: Der nach seinem Gerichtsprozess mit Ex-Ehepartnerin Amber Heard imagemäßig angekratzte Johnny Depp schwebte im Astronautenkostüm über die Bühne – und bat um Jobs.

Johnny Depp, Schauspieler

»Ich will nur das ihr wisst, dass ich buchbar bin, für Geburtstage, Bar Mitzwas, Bat Mizwas, Hochzeiten, Totenwachen – alles was ihr braucht. Alles.«