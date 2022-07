Söders Haltung hatte große Kritik in der Kulturszene hervorgerufen. Auch Rattle hatte gesagt, er hoffe weiter auf den Bau. Zuletzt veröffentlichte die Stiftung Neues Konzerthaus München einen Brief an die Kuratoriumsmitglieder. Man empfände das Vorgehen des Ministerpräsidenten als höchst befremdlich. »Jede weitere Verzögerung des Projekts bedeutet eine kolossale Kostensteigerung.«