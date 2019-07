Analyse von Musikstreaming Sie sind Schwabe? Dann hören Sie bestimmt Hip-Hop

"Neunmilli, keine Schreckschuss, Crack-Luft. Die Gegend gesetzlos, Ghettos." An welche Stadt denken Sie bei dieser Songzeile? Wahrscheinlich nicht an Fellbach in Baden-Württemberg. Trotzdem stammt die Zeile aus einem der Lieder, die dort auffallend häufig gestreamt werden.

Denn auch wenn Künstler über Großstädte rappen - gehört werden sie genauso in Kleinstädten und Dörfern. Und Schlager laufen vielerorts auch abseits von Après-Ski und Mallorca-Urlaub. Wo hört man aber wirklich ungewöhnlich viel Schlager? Wo Pop? Wo Deutschrap?

Antworten bietet der Musikstreamingdienst Spotify. Das Unternehmen veröffentlicht wöchentlich für zahlreiche deutsche Städte automatisch generierte Playlists mit den charakteristischsten Songs - also den Liedern, die in bestimmten Orten im relativen Vergleich auffallend häufig gestreamt werden. Der SPIEGEL hat diese Playlists untersucht. Sie zeigen: In drei Viertel der Städte liegt Hip-Hop vorne - den Rest teilen sich Popmusik und Schlager untereinander auf.

Früher Pur, heute RIN

Auch wenn Capital Bra aus Berlin gerade Hits am Fließband produziert - zumindest auf Hörerseite zählt die Hauptstadt nicht zu den Rap-Hochburgen. Stattdessen hört der Südwesten Deutschlands ungewöhnlich viel Hip-Hop. Da keine genaue demografische Verteilung der Spotify-Nutzer vorliegt, kann es durchaus sein, dass hier die Nutzer schlicht viel jünger und dadurch Hip-Hop-affiner sind. Ein anderer Erklärungsansatz wäre aber die zuletzt besonders aktive Deutschrap-Szene in der Region mit dem Zentrum Stuttgart.

Auch Stuttgarts Nachbarort Bietigheim-Bissingen entwickelte sich zuletzt zu einem Brutkasten für Rapstars. War die Stadt für frühere Generationen noch die Heimat von Pur, ist sie Rap-Fans eher wegen Shindy, Bausa und RIN bekannt. Immerhin drei der erfolgreichsten Rapper dieses Jahrzehnts kommen aus dieser Stadt mit gerade einmal 43.000 Einwohnern.

Frankfurter Rapnachwuchs

Auch in Hessen dominiert Deutschrap - hier allerdings mit einem Sound zwischen Shishabar und Straße. Früher waren es Moses Pelham und Schwesta Ewa, die die Szene prägten - heute kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet alle paar Monate neue Künstler mit Charterfolgen. Haftbefehl und Olexesh gehören neben den vielen jungen Talenten wie Capo, Mero oder Eno schon fast zum alten Eisen. Dass in der Frankfurt-Playlist trotzdem nur 77 Prozent Hip-Hop-Künstler vorkommen, liegt am Fußball. Knapp ein Zehntel der Playlist besteht aus Fansongs für Eintracht Frankfurt, allesamt irgendwo zwischen Rock und Schlager.

Was sind die typischsten Songs?

Am anderen Ende des Deutschrap-Spektrums steht die Studentenstadt Münster. In keiner Stadt wird im relativen Vergleich weniger Hip-Hop gehört - einzig der Münsteraner Zako159 sowie Dendemann, Fettes Brot und Die Firma kommen hier unter den 100 typischsten Künstlern vor. Insgesamt lag das Genre nur in acht der untersuchten Städte nicht auf einem der beiden ersten Plätze. Unter anderem auch in Bonn - einer der Hauptstädte des Schlagers.

Pott-Schlager und Studentenpop

Insgesamt können neun Städte mit Spotify als Schlagerhochburgen charakterisiert werden - und sechs davon liegen in Nordrhein-Westfalen. Auch hier lässt sich vieles mit der Herkunft großer Stars erklären. Ob Wolfang Petry, Andrea Berg, Michael Wendler und Olaf Henning - viele der wichtigsten Künstler des Genres kommen aus der Region. Aber auch der Karneval sorgt hier für mehr Schlager in den Hitlisten. Hinter Dortmund und Bonn hat Köln mit 43 Prozent den drittgrößten Anteil.

Die Genre-Hochburgen Deutschlands Anteil eines Genres an den Städte-Playlists der typischsten Songs

Während sich die Schlager- und Hip-Hop-Zentren ballen, sind die Pophochburgen über das ganze Land verteilt. In sieben Städten gehören über die Hälfte der Künstler zum Genre Pop. Ihre Gemeinsamkeit? Jede dieser Städte hat eine eigene Universität. In Studentenstädten wie Braunschweig, Münster oder Freiburg wird deutlich weniger Hip-Hop oder Schlager gehört. Dass Popmusik die Ranglisten anführt, heißt dabei nicht automatisch, dass hier nur die großen Charthits gehört werden - es sind eher der Indie-Pop und die kleinen Künstler, die diese Musikszenen bestimmen.

Die eigene musikalische Identität

Andere Genres als Pop, Hip-Hop oder Schlager haben es in keiner Stadt auf den Spitzenplatz geschafft - allerdings gelegentlich auf den zweiten Platz. Wie in Leipzig und Dresden, wo über 20 Prozent der Playlist zur Rockmusik gehören. Oder in Bremen, wo 22 Prozent aus Hörspielen für Kinder und Erwachsene bestehen. Die gleichmäßigste Mischung zwischen den verschiedenen Genres haben Großstädte wie Hamburg, Berlin oder München. Klar, schließlich gibt es hier auch die lebendigsten Musikszenen. Gleichzeitig machen die lokalen Künstler diese Playlists auch sehr nischig.

Wer nach unbekannten Perlen sucht, sollte also die Großstadt-Playlists verfolgen oder auf Studentenstädte blicken. Besonders tief im Mainstream stecken dagegen Remscheid, Ulm und Villingen-Schwenningen. Hier werden im Schnitt die bekanntesten Künstler gehört.

SPIEGEL ONLINE

Mainstream heißt wiederum Hip-Hop. Neben den Städte-Playlists stellt Spotify auch eigene Listen für ganze Länder bereit - die deutsche besteht zu drei Vierteln aus Rapmusik. Schlager scheint hingegen ein stark regionales Phänomen zu sein. Einzig Kerstin Ott, die irgendwo auf der Grenze zwischen Pop und Schlager steht, tauchte im Mai in der deutschlandweiten Liste auf. Mit dem Mix aus Hip-Hop und Pop liegt die Auswahl sehr nah an den Charts - fast 90 Prozent der Songs sind jünger als ein Jahr. In der Playlist gibt es insgesamt nur zwei zeitlose Klassiker: die Titelmelodien von "Bibi Blocksberg" und von "Bibi und Tina".