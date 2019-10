Arien des Kastraten Farinelli Musik für den depressiven König

Er kam, sang und begeisterte. Drei Jahre - von 1734 bis 1737 - wirkte Farinelli, der berühmteste Kastrat der Weltgeschichte, an der Londoner "Adelsoper".

"Alle waren hingerissen, entzückt, bezaubert," fasste Charles Burney, ein Pionier der Musikforschung, die Begeisterung zusammen. Der Engländer - kritische Distanz zu einem Untersuchungsobjekt gab es damals in der Wissenschaft noch nicht - schwärmte über die Gesangskunst des Italieners: "Er hatte Vorzüge, dergleichen man weder vor noch nach ihm bei irgendeinem Menschen zusammen antraf."

Burney trug maßgeblich dazu bei, dass Farinelli, der von 1705 bis 1782 lebte und eigentlich Carlo Broschi hieß, schon zu Lebzeiten zur Legende und idealisiert wurde. In einem seiner Bücher zur Musikgeschichte, das Ende des 18. Jahrhunderts erschien, berichtete der Forscher über das erste Zusammentreffen des Kastraten mit dem spanischen König Philipp V., der an schweren Depressionen litt und sich gern in seine Gemächer verkroch. Burneys Aufzeichnung zufolge hörte der Monarch Farinelli in einem Nachbarzimmer singen und war so begeistert, dass er den Virtuosen nach der zweiten Arie zu sich bat, um "ihn mit Komplimenten und Liebkosungen" zu überhäufen. "Von da an wurde die Krankheit des Königs medizinisch behandelt und der Sänger wurde für die Heilung verantwortlich gemacht", diagnostizierte Burney.

Ursprünglich wollte Farinelli drei Monate in Madrid bleiben. Daraus wurden 23 Jahre. Er verabschiedete sich komplett von der Opernbühne und musizierte nur noch für die spanische Königsfamilie. Was genau der Italiener sang, ob über zig Jahre hinweg Abend für Abend ein und dieselben Arien - vier oder acht, beide Zahlen kursieren -, und er wirklich die Depression des Königs linderte, ist ebenso offen wie die niemals zu klärende Frage: Wie klang eine kindliche Stimme im Körper eines erwachsenen Mannes?

Sechs Jahre bevor er Spanien verließ, schickte Farinelli im März 1753 einen Prachtband an Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, der heute in der Wiener Nationalbibliothek aufbewahrt wird. Er enthält acht Vokalkompositionen, die der Kastrat als "eine kleine Auswahl" jener Werke bezeichnete, die er "seit vielen Jahren ununterbrochen" am Hofe sang und - wie Farinelli schrieb - später "eine Vorstellung von meinem Stimmumfang und von den weiteren Qualitäten meiner Stimme" vermitteln sollten.

Der italienische Dirigent und Musikwissenschaftler Stefano Aresi hat sich nicht weniger vorgenommen, als Farinelli und sein Erbe vom Ballast der Legenden zu befreien. Er untersuchte das Wiener Manuskript und nahm unter dem Eindruck seiner Erkenntnisse die acht Stücke mit seinem Ensemble "Stile Galante" und der schwedischen Mezzosopranistin Ann Hallenberg erstmals vollständig auf CD auf. Sie stammen allesamt von Komponisten, die fast alle völlig vergessen sind. Eine Weltpremiere ist auch, dass sämtliche von Farinelli hinzugefügten Wiederholungen bestimmter Arienteile berücksichtigt wurden.

Aresi verzichtete ausdrücklich auf die - verkaufsfördernden - Ohrwürmer von Farinellis Lehrer Nicola Antonio Porpora, Johann Adolph Hasse oder gar Georg Friedrich Händel. Letzterer komponierte in London nichts für Farinelli, weil der für die von Porpora geleitete "Adelsoper" auftrat, die in Konkurrenz zu Händels Musiktheater stand. "Bis heute sind die Arien des Wiener Manuskripts die einzigen, bei denen wir ohne Zweifel davon ausgehen können, dass sie bei den berühmten Nachtkonzerten für die spanische Königsfamilie von Farinelli gesungen wurden", erklärte Aresi dem SPIEGEL. "Burneys Angaben erwiesen sich als äußerst unzuverlässig."

Im Barock war es gang und gebe, dass Kompositionen immer wieder unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst wurden. Auch darauf nahm Aresi Rücksicht. Anzahl der Musiker und ihre Verteilung im Raum basieren auf Dokumenten des spanischen Hofs. Hallenberg wird gerade einmal von zwölf Instrumentalisten begleitet - in einem Opernhaus der Zeit waren es deutlich mehr. Dadurch wirkt die Begleitung der Mezzosopranistin sehr zart bis asketisch, was manchen Hörer, der barocken Überschwang gewohnt ist und erwartet, enttäuschen könnte.

Der kammermusikalische Charakter ist pure Absicht. "Ich habe viel Wert auf historische Sorgfalt gelegt", sagt der Italiener. Außerdem muss fest davon ausgegangen werden, dass es der Königsfamilie vor allem um die sagenhaften Fähigkeiten Farinellis ging, dem sie ein üppiges Salär zahlte. Aresi setzt deshalb ganz auf die Stimme und Virtuosität Hallenbergs, die all die halsbrecherischen Verzierungen und Sprünge atemberaubend sicher vorträgt. Der Italiener meint: "Man muss bereit dazu sein, die allgemein akzeptierte Vision von Farinellis künstlerischer und musikalischer Persönlichkeit hinter sich zu lassen." Hallenberg, Aresi und sein Ensemble haben es getan - und taten gut daran.