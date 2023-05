Die Fans von Popstar Taylor Swift sind einiges gewohnt. Ihr Idol versteckt in Liedtexten, Musikvideos und Social-Media-Posts regelmäßig Botschaften und Hinweise auf kommende Projekte. Zuletzt gab es in Kreise der Swifties (so nennen sich die Anhänger selbst) eine lebhafte Diskussion über die Bedeutung von Koi-Karpfen – und was diese mit dem kommenden Album der US-Amerikanerin zu tun haben könnten.