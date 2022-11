»Love Hurts« Nazareth-Sänger Dan McCafferty ist tot

1971 erschien das erste Album von Nazareth, aber der kommerzielle Durchbruch in der britischen Heimat kam erst mit der dritten LP, »Razamanaz«, aus der zwei Top-Ten-Singles in den britischen Charts ausgekoppelt wurden (»Broken Down Angel« und »Bad, Bad Boy«). Auf dem folgenden Album »Loud 'n' Proud« war wiederum »This Flight Tonight« zu hören, die Nummer eins in Deutschland.