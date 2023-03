Neil Young über Preise bei Ticketmaster »Tourneen machen keinen Spaß mehr«

»Es ist aus. Die alten Zeiten sind vorbei«, schreibt Musiker Neil Young auf seiner Website »Neil Young Archives« . In einem desillusionierten Blogeintrag beklagt der 77-Jährige die Zustände des Ticketverkaufs beim Anbieter Ticketmaster. Dessen Preispolitik und Gebühren nähmen ihm die Freude an den Konzerten, so Young.